Inter, Inzaghi cambia la preparazione atletica per il rush finale – CdS

Il tecnico nerazzurro apporterà delle modifiche nella preparazione atletica per l’ultimo e infuocato mese della stagione

CAMBIO – Meno intensità, più brillantezza. Questa la chiave per l’ultimo mese della stagione. Inzaghi e i suoi preparatori – tra cui Fabio Ripert, fedelissimo del tecnico – sono intenzionati ad apportare delle modifiche alla preparazione atletica in vista dell’ultimo mese. Come riporta il Corriere dello Sport, aumenteranno i lavori individuali e ognuno si allenerà in base alla propria forma, agli sforzi sostenuti, agli infortuni recenti e al minutaggio in partita. Un cambio di gestione si è potuto vedere nell’ampio turnover effettuato tra la partita con l’Empoli e il ritorno di Coppa Italia contro la Juventus. Il gruppo, in ogni caso, pare stare bene e sono diversi i giocatori in ripresa, tra cui Lautaro Martinez e Dumfries, che dopo il Mondiale erano sembrati scarichi.

Fonte: Corriere dello Sport – f.p