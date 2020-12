Pirola, prestito al Monza già finito? La situazione del giovane difensore

Condividi questo articolo

Lorenzo Pirola Inter

Lorenzo Pirola potrebbe presto interrompere il suo periodo al Monza. Ecco i piani dell’Inter per il difensore 18enne, secondo “SerieBnews”.

POCHI MINUTI – Anche Lorenzo Pirola si aggiunge ai talenti di proprietà dell’Inter che non stanno vivendo esperienze esaltanti. Il difensore classe 2002 è al Monza da inizio stagione, in prestito. Una piazza ritenuta idonea per regalare minuti da professionista al diciottenne, dopo l’esordio in nerazzurro (e in A) nella scorsa stagione. Tuttavia, escludendo le due sfide di Coppa Italia contro Pordenone e SPAL (in cui ha giocato tutti i minuti), l’impiego in Serie B non è stato elevato. Anzi, quasi nullo. Pirola ha giocato a malapena 33 minuti, nella vittoria contro l’Ascoli dello scorso 22 dicembre. Un utilizzo insufficiente per l’Inter, che a gennaio potrebbe richiamare Pirola alla base. E girarlo nuovamente in prestito, sempre in Serie B. Tra i club più interessati figurano Cremonese e Brescia: nelle prossime settimane il club e il giocatore faranno le necessarie valutazioni per rinvigorire la stagione.