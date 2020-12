Conte guida l’Inter in vista della sfida contro il Crotone: “Di nuovo al lavoro”

Antonio Conte Inter

Antonio Conte sta preparando la sfida tra Inter e Crotone, programmata per le 12.30 di domenica 3 gennaio 2021. Il tecnico indica la direzioni ai suoi.

VERSO L’OTTAVA – Antonio Conte ha diversi obiettivi in testa, ma solo uno è il più vicino. Ed è ottenere l’ottava vittoria consecutiva, in Inter-Crotone di domenica 3 gennaio. Sia per iniziare il nuovo anno nel migliore dei modi. Sia per continuare a battere la strada verso il titolo finale. E il tecnico sembra indicare senza esitazioni la direzione che lui e i suoi uomini devono seguire. Ecco la foto dall’allenamento di oggi: