Pinamonti, pista Atalanta in salita! Preferenza ad altra destinazione – TS

Andrea Pinamonti è destinato a lasciare l’Inter. La strada che porta all’Atalanta, secondo Tuttosport, è adesso in salita: scatto decisivo del Monza

PREFERENZA – Andrea Pinamonti è destinato a lasciare l’Inter. Sull’attaccante, reduce dall’esperienza positiva all’Empoli, c’è il forte interesse dell’Atalanta. Secondo quanto riporta Tuttosport però, la strada che porta al club orobico è adesso in salita. Il motivo è semplice: l’attaccante preferirebbe approdare in una squadra di garantirgli il posto da titolare. Per questo motivo, nelle ultime ore, è tornata in auge la pista che porta al Monza: opzione, secondo il quotidiano, preferita dall’attaccante in quanto avrebbe la possibilità di giocare con maggiore continuità.

Fonte: Tuttosport – S.P