Lecce, accordo vicino con un nuovo portiere per il dopo Gabriel – CdS

Il Lecce è tornato in Serie A ed è più carico che mai per questo inizio di stagione. Con l’addio di Gabriel tra i pali, accordo vicino con un nuovo portiere.

NUOVO PORTIERE – Il Lecce è pronto al ritorno in Serie A con il debutto il 13 agosto in casa contro l’Inter. Perso il portiere Gabriel tra i pali, nella giornata di ieri si è avvicinato ulteriormente Simone Scuffet, attualmente di proprietà dell’Udinese. Il portiere ha detto sì al club salentino che spera di battere definitivamente la concorrenza, visto che Pantaleo Corvino sta valutando anche altri profili in porta.

Fonte: Corriere dello Sport – Franco Esposito ed Eleonora Trotta