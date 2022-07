Lukaku e Lautaro Martinez, da oggi di nuovo insieme ad Appiano Gentile – CdS

Lukaku oggi ritroverà Lautaro Martinez all’Inter. Previsto oggi, difatti, il ritorno di entrambi ad Appiano Gentile alla corte di Simone Inzaghi, il primo a spingere al ritorno del belga a Milano.

COME PRIMA – Si ricompone il tandem di attacco dell’Inter formato da Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. Anche dopo l’addio del belga, i due hanno continuato a rimanere in contatto. L’argentino è stato uno dei primi suoi ex-compagni a cui il belga ha confessato di aver commesso un errore nel voler lasciare Milano per il Chelsea. Ora è arrivato il momento in cui si riabbracceranno anche dal vivo. Oggi Lautaro Martinez tornerà a Milano insieme al connazionale Joaquin Correa, e ci sarà anche Lukaku, atterrato ieri sera a Linate. Insieme, hanno segnato 104 reti: 64 il belga, 40 l’argentino. Senza più il suo compagno, Lautaro si è preso più responsabilità, aumentando ancora di più i suoi numeri nell’ultima stagione, chiusa con il record personale di 25 centri. Non vede l’ora anche Simone Inzaghi, che lo ha preferito a Paulo Dybala per le sue caratteristiche.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno