Pinamonti-Atalanta ma non c’è spazio! Inter abbassa le pretese solo in un caso – CdS

Pinamonti continua ad aspettare sviluppi dall’Atalanta ma non c’è spazio in squadra. Secondo il Corriere dello Sport, inoltre, l’Inter è disposta ad abbassare le richieste per lui a una condizione.

IN USCITA – Andrea Pinamonti presto saluterà l’Inter. Il Monza lo segue da diverso tempo, ma il ragazzo ha una preferenza per l’Atalanta. I bergamaschi, però, prima devono liberare almeno un posto in attacco tra Zapata e Muriel, altrimenti Gasperini non potrà dargli garanzie sul minutaggio. Il Monza lo acquisterebbe anche domani, ma secondo Galliani costa troppo. L’Inter è anche disposta ad abbassare le le richieste e venderlo per 15 milioni, con l’inserimento di una recompra, ma va persuaso il giocatore che in questa stagione punta a un salto definitivo.

Fonte: Corriere dello Sport