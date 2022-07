Pinamonti, l’Atalanta come prossima meta: la formula con l’Inter − SM

Pinamonti si avvicina alla cessione dall’Inter. L’Atalanta sembra essere la squadra più accreditata per prenderlo. Accordo quasi definito sia sulla formula che sulle cifre

IN POLE − Nuova esperienza per Andrea Pinamonti. Dopo il prestito all’Empoli, sarà l’Atalanta la sua prossima destinazione. L’accordo con l’Inter sembra essere ormai cosa fatta. Si lavora sulla formula del prestito con obbligo di riscatto a 20 milioni di euro più un contro riscatto a favore dell’Inter. I 13 gol messi a referto nell’ultimo anno in Toscana hanno fatto gola a diversi club di Serie A: Atalanta stessa, ma anche Monza, Sassuolo e Torino. Alla fine, saranno proprio gli orobici a spuntarla. Il giocatore non è partito con la squadra per Cesena (vedi articolo).