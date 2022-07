Dybala, ora si entra nel vivo: settimana decisiva ma non con l’Inter! − Sky

Il futuro di Dybala potrebbe decidersi settimana prossima. Lo stallo con l’Inter ha permesso l’inserimento di Napoli e Roma. Ma resta da capire cosà farà il giocatore

NEL VIVO − Settimana da dentro o fuori per Paulo Dybala. Al momento non c’è nessuna squadra in grado di accontentare le sue richieste, serve allora un suo passo indietro. Secondo Luca Cilli, di Sky Sport, Napoli e Roma sono le squadre più interessate con l’Inter impegnata su altri fronti (Bremer). Sia azzurri che giallorossi, però, hanno presentato al giocatore offerte poco valide rispetto a quelle che sono le sue pretese. Presto, dunque, si potrà entrare le vivo. O Dybala abbasserà le sue richieste oppure toccherà a una delle due squadre alzare la rispettiva proposta.