Perisic, l’Inter pensa a un’alternativa: rispunta un nome, ma difficile – Sky

Perisic è uno dei migliori giocatori della prima parte di stagione dell’Inter per rendimento. Con Dimarco che, in caso di partenza di Kolarov, potrebbe diventare a tutti gli effetti un centrale di difesa la società pensa a un altro laterale. Ne parla Manuele Baiocchini per Sky Sport 24.

L’OBIETTIVO – Manuele Baiocchini fa un nome per gennaio in chiave Inter: «Può andare a trovare un’alternativa a Ivan Perisic, che può essere Filip Kostic come nome. Piace ai dirigenti dell’Inter, operazione difficile perché ha una valutazione molto alta. È quella la posizione di campo dove si può andare a migliorare la squadra. Per programmare il mercato in entrata si può anche pensare di utilizzare i giocatori che in questo momento non stanno giocando molto».