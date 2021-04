Percassi (Atalanta): «Muriel e le voci sull’Inter? Nulla di reale. Noi concreti»

Luca Percassi, Amministratore Delegato dell’Atalanta, ha parlato della questione Muriel durante un’intervista rilasciata a “Bergamo TV”. La scorsa settimana il colombiano è stato accostato all’Inter, ma la voce sembra priva di fondamento.

POCO CREDIBILE – Luca Percassi smentisce la volontà di cedere Luis Fernando Muriel: «È un giocatore a cui vogliamo molto bene, e che ci teniamo molto stesso. Le voci di calciomercato sull’Inter? Rispetto a tante parole che si stanno dicendo oggi, che è normale, non c’è nulla di reale e di concreto. Quello che è concreto invece, sicuramente, è quello che l’Atalanta ha in testa di fare per rendersi più competitiva l’anno prossimo. Questo è molto chiaro già da oggi».