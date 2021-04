Serie A, Giudice Sportivo recuperi: Inter, Barella fuori e un nuovo diffidato

Giudice Sportivo che si è pronunciato all’indomani dei due recuperi di Serie A (vedi articolo). C’è una doppia squalifica da Inter-Sassuolo, ma per i nerazzurri oltre alla sanzione su Barella arriva un nuovo diffidato.

I PROVVEDIMENTI – L’Inter perde un diffidato ma ne trova un altro. Dopo la partita vinta ieri per 2-1 col Sassuolo entra a rischio anche Ashley Young, che ha preso la quarta ammonizione stagionale. Nei nerazzurri, assieme all’inglese, l’altro in diffida è Romelu Lukaku ormai già da un paio di mesi. Come noto sarà invece squalificato domenica col Cagliari l’ex Nicolò Barella, che ha ricevuto il cartellino al 17′ ed era in diffida. Per il centrocampista si tratta del quinto giallo in questo campionato. Stesso provvedimento per Hamed Junior Traoré del Sassuolo, che non ci sarà lunedì in casa del Benevento. Dall’altro recupero di ieri, Juventus-Napoli 2-1, non ci sono invece novità disciplinari da parte del Giudice Sportivo (esclusa una multa per un componente dello staff tecnico bianconero). Questi i provvedimenti integrali dopo i recuperi della terza e della ventottesima giornata di Serie A.

SQUALIFICATI RECUPERI SERIE A

Una giornata: Nicolò Barella (Inter), Hamed Junior Traoré (sassuolo)

DIFFIDATI RECUPERI SERIE A

Quarta ammonizione: Ashley Young (Inter)