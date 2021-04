Padovan: «Inter, dopo lo scudetto serve cambiare in Europa. Meriti Conte»

Padovan è convinto che ormai l’Inter abbia già vinto il campionato. Il giornalista, ospite a “Il calcio è servito” su Sky Sport 24, pensa alla prossima stagione e a cosa serve a Conte per migliorare ulteriormente.

I MIGLIORI – Da Giancarlo Padovan solo elogi per Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, in gol ieri in Inter-Sassuolo: «Un aggettivo? Per tutti e due, incontenibile. Per Lukaku irrefrenabile, perché quando parte nessuno lo raggiunge più. E per Lautaro Martinez implacabile. Antonio Conte sa che, se i giocatori sono migliorati, gran parte del merito è suo e garbatamente se lo sta prendendo. Se dice che un giocatore sta migliorando è chiaro che è merito di Conte. Un allenatore deve far funzionare la squadra, ma anche far migliorare i suoi giocatori: io direi che Lukaku è migliorato, ma anche Lautaro Martinez. Lukaku sta diventando importante in tutte le partite: si chiedeva di esserlo in alcune, tipo la finale di Europa League col Siviglia dove lo era stato ma in senso negativo».

STEP DI CRESCITA – Padovan non ha dubbi sull’esito della Serie A: «Conte scherza, ma è sempre più da scudetto. A +11 non c’è mai stata nessuna squadra che, con nove partite da giocare, abbia perso lo scudetto. Quindi non lo perderà neanche l’Inter: non è pensabile, non è possibile e non è nemmeno umanamente concepibile. Però se in Europa lasci l’iniziativa all’avversario non ne vieni fuori, e non è un caso che l’Inter sia stata eliminata ai gironi di Champions League. Una volta vinto lo scudetto credo sia necessario cambiare anche questo».