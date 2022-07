Pedullà: «Skriniar, da Marotta detta una cosa diversa. Orientamento Inter»

Hanno fatto inevitabilmente discutere le parole di Marotta, che non ha blindato Skriniar (vedi articolo). Pedullà, nel corso di Sportitalia Mercato, indica come l’Inter vuole muoversi sul difensore slovacco e su Milenkovic.

ANCORA A RISCHIO – Milan Skriniar, dopo che Gleison Bremer è andato alla Juventus, non può che diventare un punto fermo dell’Inter. Ma per Alfredo Pedullà le difficoltà di Suning lo tengono ancora in bilico: «Giuseppe Marotta ha detto quello che purtroppo appartiene alla natura delle cose, raccontando tutto il concetto. Non ha chiuso tutte le porte su Skriniar, avevamo detto che ci aspettavamo una blindatura ma ha detto una cosa diversa. Se qualcuno si dovesse presentare con un’offerta da ottanta milioni, probabilmente col PSG sarebbero scesi a settanta, l’orientamento è aspettare ancora un po’ per poi pensare a tutto il resto. Se facessimo un sondaggio coi tifosi dell’Inter al 95% respingerebbero questa cosa, perché comunque Nikola Milenkovic era visto come quello che avrebbe fatto il quarto centrale e non il sostituto di Skriniar. Credo ci sarà ancora un po’ di strada».