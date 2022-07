Agoumé, la cessione resta in piedi: trattativa in corso con l’Inter – SI

L’Inter ha visto chi gestisce Agoumé nel pomeriggio di giovedì, ma per il momento non è ancora arrivato l’accordo per la cessione (vedi articolo). Su Sportitalia Mercato, però, si mantiene aperta la trattativa.

IN PIEDI – Lucien Agoumé può lasciare a breve l’Inter, anche se non è certo imminente la sua cessione. Sportitalia conferma come prosegua la trattativa con la Cremonese, neopromossa in Serie A e che dai nerazzurri ha già preso Ionut Andrei Radu fra i pali. Per Agoumé giovedì pomeriggio erano in sede il suo agente Djibril Niang e l’intermediario Oscar Damiani. Possibile che a breve si sblocchi questa uscita direzione Cremona.