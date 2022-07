Pirola lascia l’Inter per la Salernitana: annuncio a ore. La formula − Sky

In casa Inter si è oggi assistito al Pirola day. Il difensore ha firmato il rinnovo con il club nerazzurro (queste le sue parole) ed è pronto al trasferimento ufficiale alla Salernitana

FATTA − Lorenzo Pirola si può virtualmente ritenere un nuovo giocatore della Salernitana. Oggi ha firmato in sede il rinnovo di contratto con l’Inter fino al 2027 per procedere al passaggio al club campano. Come riporta Marco Bovicelli di Sky Sport, Inter e Salernitana hanno trovato una nuova formula di trasferimento: prestito con diritto di riscatto a cinque milioni e contro riscatto a favore dell’Inter a otto. L’Inter, dunque, non lascia andare definitivamente il ragazzo. Per lui, dopo l’esperienza al Monza ci sarà una nuova avventura. Questa volta in Serie A.