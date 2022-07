Agoumé via dall’Inter? Damiani: «Incontro OK». L’agente Niang nicchia

Da scrivere il futuro di Agoumé con la maglia dell’Inter. Il francese potrebbe lasciare ancora in prestito il club nerazzurro. Visita in sede di Damiani e l’agente Niang

FUTURO − L’Inter ha incontrato oggi in sede l’entourage di Lucien Agoumé, centrocampista francese classe 2022. Dopo il prestito al Brest, è ritornato nuovamente all’Inter ma il suo futuro potrebbe essere ancora lontano dai colori nerazzurri. Sul giocatore, c’è l’interesse della neopromossa Cremonese. Oltre a Oscar Damiani: «L’Incontro è andato bene», ha parlato anche il procuratore dello stesso Agoumé, Niang: «Non so se resterà o meno all’Inter oppure andrà in prestito, vedremo».