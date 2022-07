Daino: «Skriniar? Da vedere quale priorità. L’Inter trovi il sostituto di Perisic»

Daino non è sicuro della permanenza di Skriniar all’Inter. L’ex difensore, ospite della trasmissione Sportitalia Mercato, ritiene che manchi anche un giocatore che rimpiazzi degnamente Perisic.

IL RISCHIO – Milan Skriniar è ancora fra i cedibili, con Daniele Daino che non lo vede certo della permanenza: «Resta un punto di domanda. Il giocatore adesso diventa fondamentale per rendere nuovamente l’Inter quella squadra che parte davanti a tutte. Poi dipenderà molto dal discorso economico: se la priorità per l’Inter è vendere Skriniar perché è urgente mettere dentro soldi tenteranno di venderlo fino alla fine. Poi, nel caso in cui venda Skriniar, il nome di Nikola Milenkovic guardando al nostro campionato potrebbe essere il normale sostituto. È un giocatore peraltro di piede destro Milenkovic, quindi è un prospetto che può interessare all’Inter. Tutto dipenderà da quelle che sono le necessità economiche».

CHI A SINISTRA? – In fascia a sinistra ora c’è Robin Gosens, con Raoul Bellanova a destra e presumibilmente Matteo Darmian che sarà spostato di lato. Daino, dopo l’analisi su Skriniar, parla dei laterali: «Mi viene da pensare che l’Inter, nonostante sia coperta su quella fascia, dovrebbe trovare il sostituto di Ivan Perisic. Ha fatto la differenza alla grande: un giocatore come Nahuel Molina è di grandissima qualità, gioca nella nazionale argentina. Purtroppo le valutazioni fatte dai dirigenti sono a volte sbagliate: visto il costo e il prezzo del cartellino (sta andando all’Atlético Madrid, ndr) poteva stare in Italia».