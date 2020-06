Pedullà: “Sanchez spera se centra il jackpot con l’Inter. Esposito…”

Condividi questo articolo

Sanchez ha dato buoni spunti nei venti minuti, recupero incluso, giocati sabato in Napoli-Inter. Il cileno potrebbe essere un’arma in più per l’ultima parte di stagione (fra Serie A ed Europa League), ma non solo: Alfredo Pedullà, nel corso di “Sportitalia Mercato”, non esclude una conferma. Esposito invece può partire.

DISCORSO CAMBIATO – Per tutto il periodo di stop del calcio si pensava che per Alexis Sanchez il destino fosse segnato. Ora, invece, il cileno si candida per un ruolo da protagonista all’Inter, dopo che l’infortunio di ottobre lo ha bloccato sul più bello. Alfredo Pedullà dà delle speranze concrete: «Conferma per Sanchez? Se lui dovesse centrare il jackpot, in quest’ultima parte di stagione, e fare delle buone partite. Peraltro l’Inter, ricordiamo, è notizia confermata che Sebastiano Esposito valuterà delle proposte. Ha cambiato agente, verrà rilevata la procura da Federico Pastorello. Con Esposito, Lautaro Martinez in questa situazione e un attaccante, che già doveva prendere, ora ne deve prendere due o tre altrimenti resta solo con Romelu Lukaku. Credo che, psicologicamente, Sanchez cercherà di sfruttare questa situazione affinché l’Inter non sia ritenuto un parcheggio di un anno, con tutti i problemi dovuti all’infortunio. Penso che lo vedremo molto motivato in quest’ultima parte di stagione».