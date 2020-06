VIDEO – Vieri-Recoba stregano il Bologna, Inter chiude a +2 sul Milan

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 17 giugno 2001. Ancora sul campo neutro di Bari, l’Inter disputa l’ultima partita della Serie A 2000/01. Gli uomini di Tardelli battono il Bologna 2-1, chiudendo al 5° posto davanti al Milan.

HAPPY ENDING – La stagione 2000/01 dell’Inter si chiude con il sorriso, dopo tanti giorni bui. Una chiusura che arriva però lontano dalle mura amiche. Inter-Bologna, ultima giornata di campionato, si gioca allo stadio San Nicola di Bari. Per l’Inter è la terza gara consecutiva nel capoluogo pugliese, dopo la squalifica di San Siro per i disordini nel match contro l’Atalanta. Gli uomini di Marco Tardelli approcciano il match con l’obiettivo di vincere divertendosi, essendo già matematica la qualificazione in Coppa UEFA. La coppia d’attacco è composta da Christian Vieri e Alvaro Recoba, che giocano con la spensieratezza tipica di questi match di fine stagione. Proprio loro confezionano il vantaggio nerazzurro. Al 35′ triangolano assieme a Clarence Seedorf nei pressi dell’area rossoblu: Recoba conclude in porta, Pagliuca respinge, Seedorf insacca da pochi passi. Vantaggio che viene bissato pochi secondi prima dell’intervallo. Lo spartito è lo stesso, scambi veloci tra i tre, e stavolta è Vieri a concludere di potenza dal centro dell’area. A nulla serve la rete di Giacomo Cipriani al 78′, che accorcia le distanze per il Bologna. Tardelli saluta l’Inter con una vittoria, lasciando la panchina a Hector Cuper. Nel video YouTube di “GM Mile – Archivio F.C.Inter” tutti gli highlights della partita: