Pedullà: «Rinnovo Brozovic difficile, ma non compromesso come Insigne»

Pedullà mantiene aperta una porta per il rinnovo di Brozovic con l’Inter. Il giornalista, in collegamento da Roma per Sportitalia Mercato, mette il croato su un piano diverso rispetto a Insigne.

SITUAZIONE RINNOVI – Alfredo Pedullà fa il punto su alcuni giocatori, accomunati dal fatto di essere in scadenza di contratto al 30 giugno 2022: «Ci sono margini di manovra per Marcelo Brozovic, che è una questione difficile ma non compromessa come Lorenzo Insigne e Franck Kessié. Queste due sono le più difficili in assoluto, poi abbiamo visto che coi procuratori negli ultimi sette-dieci mesi sono successe tante cose. Anche Lautaro Martinez ha cambiato».