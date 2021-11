Brozovic e il rinnovo, l’Inter ripristina i contatti: ha compreso un punto – SI

Brozovic è in scadenza al 30 giugno 2022 e ogni giorno che passa aumenta la preoccupazione soprattutto dei tifosi dell’Inter. Secondo Sportitalia c’è un motivo per il quale la società ci ha messo così tanto tempo a iniziare a trattare.

TRATTATIVA A BREVE? – Per Marcelo Brozovic l’Inter è pronta ad accelerare sulla questione rinnovo, sperando di arrivare a un accordo. Il centrocampista è in scadenza di contratto e c’è da evitare che vada via a parametro zero a fine stagione. In queste settimane si è parlato a lungo dei rallentamenti nell’operazione, dovuti anche a motivi non legati alla società. Sportitalia fa sapere che i contatti fra le parti saranno ripristinati ora, dopo che la dirigenza ha capito che adesso è solo il padre di Brozovic a gestirne gli interessi. Poco più di sei mesi fa il giocatore ha lasciato il suo storico agente, Miroslav Bicanic, passando a una soluzione “familiare”. L’augurio è che l’Inter riesca a convincere l’entourage di Brozovic per il rinnovo.