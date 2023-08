Pavard-Inter, stop al caso dopo le notizie dal Bayern Monaco

Circa un’ora fa è emersa la notizia che Pavard è tornato ad allenarsi col Bayern Monaco, in attesa di potersi unire all’Inter. Per il difensore francese, però, non ci sono particolari problemi: Sport Mediaset tranquillizza.

PERICOLO DA ESCLUDERE – L’Inter sta per mettere le mani su Benjamin Pavard, che però stamattina si è allenato regolarmente con il Bayern Monaco. Una novità di sorta, visto che ieri aveva saltato la seduta ufficialmente per febbre. Secondo Sport Mediaset niente caso: c’è l’accordo fra i due club e col giocatore. Si attende la telefonata del Bayern Monaco che annuncia il sostituto di Pavard, i bavaresi stanno lavorando in maniera top secret ma i tempi sono ormai rapidi.