Inter a lavoro per Cagliari: dall’allenamento arrivano indizi non solo di mercato!

Continua il lavoro dell’Inter, che si prepara alla gara di campionato contro il Cagliari. Dall’allenamento dei nerazzurri emergono degli indizi sul mercato ma anche sui calciatori a disposizione di Inzaghi.

ALLENAMENTO – Si avvicina il secondo turno di campionato per l’Inter, che partirà alla volta di Cagliari per il posticipo in programma il prossimo lunedì. In vista della nuova sfida di Serie A, dopo quella vinta contro il Monza a San Siro, la squadra di Simone Inzaghi continua a lavorare duramente. In mattina, infatti, si è svolto l’allenamento dei nerazzurri, dal quale è possibile captare alcuni segnali in ottica mercato ma non solo. Secondo quanto emerso recentemente, infatti, pur non avendo alcun problema fisico Joaquin Correa si è allenato a parte. Questo particolare potrebbe essere un indizio per la vicinanza dell’addio all’Inter e il trasferimento al Marsilia. Buone notizie anche sul fronte Matteo Darmian, ancora in dubbio in visto il problema alla caviglia. Il calciatore italiano si è allenato ad Appiano Gentile, sia in gruppo che con lavoro personalizzato.