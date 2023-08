Pavard all’Inter, accordo a un passo! Lasciata dietro una big

Pavard si avvicina sensibilmente all’Inter, con l’accordo col Bayern Monaco in dirittura d’arrivo. Ed è ormai superata una concorrenza che c’era per il difensore.

SI CHIUDE? – Il trasferimento di Benjamin Pavard all’Inter appare alle battute finali. Con Giuseppe Marotta che ha escluso l’ufficialità oggi, dando però buone possibilità di riuscita della trattativa. Dall’Inghilterra, Sky Sports dà come cifre trenta milioni più bonus. Il Bayern Monaco, come noto, sta cercando un sostituto di Pavard per dare l’OK alla cessione del difensore francese, che ha più volte fatto sapere di voler andare via. C’era come rivale il Manchester United, che ha avuto dei contatti diretti, ma non è riuscito a cedere altri giocatori nel reparto ed è così alle spalle rispetto all’Inter.