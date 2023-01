Ounahi, niente PSG: i parigini seguono un altro tipo di strategia

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il PSG non andrà Azzedine Ounahi, centrocampista dell’Angers accostato anche all’Inter.

TWEET – Queste le parole su Twitter da parte di Fabrizio Romano su Azzedine Ounahi, centrocampista dell’Angers accostato anche all’Inter. “Il Paris Saint-Germain non andrà per Azzedine Ounahi. Non fa parte dei piani poiché il PSG segue un diverso tipo di strategia sotto Luis Campos, fidandosi dei propri talenti. Il PSG intende affidarsi a Zaïre-Emery per il futuro in quella posizione“.

Fonte: Twitter Fabrizio Romano