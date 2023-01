Inter-Parma, Dumfries o Bellanova a destra? Servono risposte da entrambi

In vista di Inter-Parma di Coppa Italia (stasera alle ore 21.00), Inzaghi deve sciogliere il ballottaggio a destra. In palio una maglia da titolare per Dumfries o Bellanova.

BALLOTTAGGIO APERTO – In Inter-Parma, sfida che vale i quarti di Coppa Italia, Simone Inzaghi si affiderà obbligatoriamente al turnover (qui la probabile formazione). Sia perché i numerosi acciacchi in rosa lo richiedono. Sia per dare minuti importanti a giocatori finora meno presenti in stagione. E il principale ballottaggio vede protagonisti Denzel Dumfries e Raoul Bellanova. Chi sarà titolare stasera, sulla fascia destra nerazzurra?

RISPOSTE CERCASI – A prescindere da quale sarà la decisione di Inzaghi, entrambi i giocatori devono fornire una risposta importante. Inter-Parma può e deve rappresentare un’occasione di rilancio. In primis per Bellanova, il secondo giocatore meno impiegato in stagione. Appena 209 minuti per lui (nessuno nelle due gara del 2023), che finora non ha mai avuto una reale chance di dimostrare il suo valore. Considerando che il laterale si gioca il riscatto a fine stagione, la gara di stasera è un’occasione da non perdere. E lo stesso può valere per Dumfries. Protagonista di un ottimo ingresso nel finale di Inter-Napoli, ma autore dell’autogol che condanna i nerazzurri a Monza. Il 2 olandese deve riprendersi la corsia destra, tornando a far vedere il carisma con cui si impose nella seconda metà della scorsa stagione.