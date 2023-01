Ounahi, Inter molla la presa? L’Angers lo avvicina sempre di più al Napoli – CdS

Azzedine Ounahi – monitorato da tempo dall’Inter -, è uno degli obiettivi principali anche del Napoli in vista proprio del mercato di gennaio. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’Angers è pronta a cederlo ma senza privarsene subito.

CESSIONE VICINA – Il Mondiale in Qatar ha messo in vetrina giocatori fino a quel momento non particolarmente conosciuti, come nel caso del centrocampista Azzedine Ounahi, che con le sue prestazioni ha attirato l’interesse anche dell’Inter, che però non ha mai affondato decisamente il colpo. Il giocatore piace tantissimo al Napoli, oltre che al Leicester e all’Olympique Marsiglia (con rischio di scatenare un’asta). L’Angers ha le idee chiare sul futuro del ragazzo: sarà ceduto, però magari non subito. La volontà dei francesi, difatti, sarebbe quella di cederlo già a gennaio con l’intenzione di tenerlo fino al termine della stagione. Questo chiaramente abbasserebbe la sua valutazione a circa 20 milioni. Una mossa che andrebbe bene soprattutto al Napoli, così da avere il tempo di pianificare anche il futuro. Inter osserva o è fuori dai giochi?