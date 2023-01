VIDEO – Inter in campo col Napoli dopo 52 giorni senza A: «Attesa finita»

L’Inter ha presentato la partita contro il Napoli che si disputerà questa sera, sfida che arriva dopo 52 giorni senza Serie A.

VIDEO – L’Inter ha pubblicato un filmato sul proprio account Twitter per presentare il big match di questa sera contro il Napoli. Un incontro che giunge dopo la pausa per i Mondiali. Così il Club nerazzurro ha deciso di condividere il filmato in questione dividendolo in quattro parti. Nella prima sono presenti i momenti del passato contro la squadra partenopea, come i gol più importanti. Nella seconda le immagini dei tifosi per sottolineare l’importanza del loro sostegno. Nella terza i momenti più significativi di questi 52 giorni di attesa, come anche la vittoria del Mondiale da parte di Lautaro Martinez con la “sua” Argentina. Infine le informazioni sulla partita con le grafiche per il luogo, la data e l’ora della gara. A seguire il filmato postato dalla Società meneghina sul proprio account Twitter.

Fonte: Twitter Inter