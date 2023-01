Lukaku vuole restare, l’Inter lo vuole tenere! Ma il bilancio parla chiaro

Romelu Lukaku e l’Inter vogliono rimanere legati nel prossimo futuro. Ma il club nerazzurro può davvero permettersi il centravanti belga?

VOLONTÀ CHIARA – Romelu Lukaku vede solo Inter nel suo presente e nel suo futuro. Come ribadito nell’intervista di qualche giorno fa. Lui vuole rimanere a Milano, e la società nerazzurra sarebbe ben felice di tenerselo. Tuttavia la realizzazione di questo scenario coinvolge un terzo attore, che ha parecchia voce in capitolo. Parliamo ovviamente del Chelsea, che detiene il cartellino del centravanti. Nel bilancio del club londinese, il valore di Lukaku ammonterà a 60 milioni a fine giugno. Una cifra che l’Inter non solo non vuole, ma nemmeno può spendere nella situazione attuale. Tanto che viene da chiedersi se, considerando il costo totale del numero 90, la società possa davvero trattenerlo a Milano.

L’Inter può permettersi Lukaku?

VALORE PATRIMONIALE – Partiamo innanzitutto dall’ingaggio. Lukaku guadagna 8 milioni di euro l’anno. Una cifra ben superiore al massimo salariale che l’Inter offre ai suoi big (come a Milan Skiniar in questi giorni). Si tratta di un’eccezione che il club ha fatto pur di riabbracciare l’uomo dello Scudetto 2020/21. E proprio di eccezione si tratta, considerando la volontà di ridurre il monte ingaggi della squadra. Il costo totale del belga per la stagione in corso ammonta quindi a 16 milioni di euro circa, includendo il prezzo per il prestito oneroso (7,8 milioni di euro). Una cifra sostenibile, ma che nei fatti ha impedito all’Inter di rinforzarsi ulteriormente in attacco. E i valori di cui parlare – a partire da giugno – saranno ancora più elevati.

COSTO INSOSTENIBILE – Dal 1° luglio 2023, il valore di Lukaku nel bilancio del Chelsea sarà di 60 milioni di euro. Questa sarà la cifra minima che i Blues dovranno incassare. A meno che non vogliano realizzare una minusvalenza, ipotesi alquanto improbabile. Tuttavia l’Inter in estate non potrà spendere questa cifra, è molto semplice. L’unico modo per abbattere la richiesta del Chelsea sarebbe quello di inserire una contropartita (Denzel Dumfries?) nella trattativa. Ma questo renderebbe poi necessario aprire altre valutazioni (qui il focus). C’è poi un ulteriore scenario, quello preferito dall’Inter. Rinnovare il prestito per un’altra stagione. In tal modo, a giugno 2024 il valore di Lukaku sarà sceso a 37 milioni di euro circa. Valore matematicamente inferiore ai 60 milioni attuali. Ma “eticamente” insostenibile per i nerazzurri. Difficilmente tra diciotto mesi le capacità di spesa nerazzurre saranno migliorate così tanto. E spendere 37 milioni per un giocatore che avrà 31 anni non sembra una pratica finanziariamente consigliabile. Senza una drastica riduzione delle (legittime) pretese del Chelsea, il futuro di Lukaku con l’Inter assume tinte sempre più opache.