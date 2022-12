Onana unico confermato tra i pali per il prossimo anno: chi oltre a lui?

L’Inter lavora già per rinforzare la squadra il prossimo anno. Un obiettivo dei nerazzurri è quello di trovare un altro portiere che affianchi Onana (qui i principali indiziati), dato che Handanovic non dovrebbe essere riconfermato. Persistono dubbi sui nomi usciti.

ONANA E CHI ALTRI? – L’anno prossimo l’Inter si ritroverà a dover rinforzare il reparto dei portieri, dato, che l’unico certo di restare è Andre Onana. Alex Cordaz e Samir Handanovic andranno in scadenza a giugno, e nessuno dei due rinnoverà. Oltre a un terzo portiere, che potrebbe essere qualcuno della attuale Primavera (Nikolaos Botis?) servirà un secondo portiere. O forse un primo. Alcuni dei nomi usciti sono di giocatori di grande valore, che in nerazzurro potrebbero essere più che un semplice secondo portiere.

ALTERNANZA? – È il caso di Yann Sommer, portiere attualmente in forza al Borussia Monchgladbach che si libererà a parametro zero il 30 giugno. La sensazione è che lo svizzero possa essere più di un semplice secondo portiere, dato il suo grande spessore internazionale. Il che potrebbe rivelarsi un’arma a doppio taglio. Da una parte l’alternanza tra portieri garantisce competitività, ma d’altra parte potrebbe far sentire Onana in pericolo. I dirigenti dovranno quindi valutare se puntare su un profilo così, sperando si accontenti di fare il secondo, oppure andare su qualcuno di giovane, come Agustin Rossi del Boca Juniors.