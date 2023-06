Onana non incedibile: l’Inter punta su due nomi in caso di addio − TS

André Onana, ormai è cosa nota, non è tra gli incedibili dell’Inter e il suo arrivo a parametro zero potrebbe far registrare all’Inter un’ampia plusvalenza. Il club nerazzurro gioca d’anticipo e pensa a due possibili nomi in caso di addio del camerunese. Le ultime di Tuttosport.

NOMI − L’Inter non considera André Onana incedibile. Specialmente per la possibilità di registrare con lui una ricca plusvalenza, dal momento che il suo trasferimento è avvenuto a parametro zero. Secondo Tuttosport, l’Inter non vuole però farsi trovare impreparato e sta ragionando su due possibili nomi (vedi articolo). Il primo è quello di Mamardashvili, portiere del Valencia valutato 25 milioni di euro, e Sommer, portiere del Bayern Monaco che potrebbe arrivare con un’operazione più abbordabile. Ma tutto dipenderà solo ed esclusivamente appunto dal futuro di Onana.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna