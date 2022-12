Onana già a rischio taglio? I due portieri per l’Inter non semplici alternative – TS

Negli ultimi giorni sono emersi i nomi di due portieri valutati dall’Inter in vista del 2023, Bayindir e Sommer (vedi articolo). Per Tuttosport non si esclude un’immediata partenza di Onana.

PORTE GIREVOLI – L’Inter ha messo gli occhi su Altay Bayindir e Yann Sommer e per Tuttosport questo può essere il preludio a un nuovo cambio fra i pali. La scelta di puntare su due parametri zero (ma nel caso ne arriverebbe solo uno) non è per avere una semplice alternativa ad André Onana. Già ai tempi della Juventus si era visto Giuseppe Marotta mettere Wojciech Szczesny assieme a Gianluigi Buffon: ritiene servano due co-titolari fra i pali. Dovendo però incassare trenta milioni entro giugno, si pensa anche a un immediato sacrificio per Onana. Venderlo dopo un anno, avendolo preso a parametro zero, sarebbe una pesante e immediata plusvalenza. Appare difficile pensare che uno tra Bayindir e Sommer arrivi solo per sostituire Samir Handanovic, che valuta se fare un’altra stagione da secondo o iniziare subito la carriera di allenatore. Sono due profili diversi: Bayindir ha ventiquattro anni ed è in ascesa, Sommer dieci in più ma è una garanzia. Onana però, va ricordato, finora all’Inter non ha sbagliato una partita.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino