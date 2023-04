Onana ceduto in estate? Inter ha idee chiare sul sostituto – SM

Onana piace tanto al Chelsea che ha già incontrato l’Inter (ribadendo la sua volontà). In caso di cessione, secondo Sportmediaset il club nerazzurro ha già in mente il nome del sostituto.

CHIESTE INFORMAZIONI – André Onana con l’Inter ha ritrovato continuità, fiducia e soprattutto grandi palcoscenici. Ma a questi livelli inevitabilmente i giocatori vengono esposti ai riflettori dei grandi club europei. Il portiere camerunese, difatti, piace tanto al Chelsea che avrebbe già incontrato la dirigenza nerazzurra. In Viale della Liberazione non chiudono la porta in faccia e fissano un prezzo sul cartellino, ma dicono no a eventuali contropartite come il caso di Kepa. In ogni caso, qualora dovesse essere ceduto, Marotta e Ausilio hanno in mente il nome del sostituto che è Guglielmo Vicario. Tra l’altro, il portiere dell’Empoli poco prima della sfida contro l’Inter ha parlato anche con il vice DS Dario Baccin.