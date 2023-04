Longhi: «Inter può solo vincere, pareggio inutile per Roma e Milan»

Bruno Longhi, nella sua rubrica “Il Punto di Longhi” su Radio Sportiva, ha parlato del del doppio confronto per la Champions League sull’asse Roma-Milano. Domenica infatti si sfideranno Inter-Lazio e Roma-Milan.

LOTTA SERRATA − Bruno Longhi ha parlato del doppio confronto che si disputerà sull’asse Roma–Milano tra Inter e Lazio e Roma e Milan. Due partite che hanno un grande valore in chiave Champions League per il prossimo anno. Le sue parole: «Questo turno di campionato ci darà anche nuove e vecchie verità sulla lotta per la Champions League, che vede ancora coinvolte almeno sei squadre. Si parte con la Lazio seconda, per poi finire con l’Atalanta settima. Un turno che trae linfa e passione dalla sfida incrociata tra Milano e Roma. Sfida resa interessante e probabilmente decisiva dal sorprendente e inatteso rendimento delle romane. Caratterizzata però anche dall’altrettanta inattesa mancanza di continuità delle nostre due semifinaliste di Champions. Il Milan di Stefano Pioli va all’Olimico contro la Roma di José Mourinho, che è la pari a quota 56 punti, a giocarsi un match delicato. Un pareggio in questo caso sarebbe probabilmente inutile per entrambe le formazioni. Ben diversa la situazione a San Siro dove l’Inter ha molto più della Lazio la necessità di centrare una non facile vittoria per non perdere terreno dalla quarta imprescindibile posizione. Per Simone Inzaghi la personalissima partita del cuore, ha emotivamente sapori e colori particolari che prescindono dalle difficoltà di dover affrontare la sua ex. Peraltro lanciatissima verso il secondo posto in classifica».