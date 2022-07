IN – Nunziatini lascia l’Inter dopo l’anno in Primavera: definita la cessione

Nunziatini nella stagione passata ha giocato con la Primavera dell’Inter. Il centrocampista classe 2003 è stato ora ceduto in Serie C, come raccolto dalla nostra redazione.

TUTTO FATTO – Accordo fra Inter e San Donato Tavarnelle, formazione neopromossa in Serie C, per il passaggio di Francesco Nunziatini in Toscana. Il centrocampista classe 2003 si trasferisce in prestito, come appreso da Inter-News.it l’ufficialità arriverà nelle prossime ore. Arrivato un anno fa dal Livorno, ha vinto il Campionato Primavera 1 con la squadra di Cristian Chivu. Per Nunziatini, in tutte le competizioni, ventisei presenze e un gol fantastico in rovesciata al Real Madrid in UEFA Youth League il 15 settembre.