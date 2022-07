A. Paganin: «Bremer? Per assurdo rafforzamento Inter! Altre opportunità»

Bremer è andato alla Juventus, ma Antonio Paganin non si dispera perché vede un’altra strategia per l’Inter. L’ex difensore nerazzurro, intervenuto a Radio Sportiva, spiega il motivo per cui bisogna comunque trovare un lato positivo.

NIENTE SACRIFICIO – Antonio Paganin vede nel mancato arrivo di Gleison Bremer la certezza della conferma di Milan Skriniar. Questa la sua analisi: «Per assurdo l’Inter ha fatto un’operazione di rafforzamento. Tiene un giocatore affidabile di fronte a un giocatore valido: non possiamo paragonare Skriniar a Bremer. Sono le dinamiche di questo mercato. La Juventus, avvantaggiata dall’operazione Matthijs de Ligt chiusa, chiaramente incassa e ha la disponibilità per fare un’offerta che potesse permettere la conclusione dell’affare. Non penso che l’Inter si strappi i capelli: è dispiaciuta, ma le opportunità di mercato sono altre».