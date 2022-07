UFFICIALE – Sangalli inizia la sua carriera in prima squadra: va in Serie C

Sangalli, capitano dell’Inter che ha vinto il Campionato Primavera 1, lascia i nerazzurri per iniziare la carriera in una prima squadra. Definita la cessione in Serie C, stesso campionato dove andrà Nunziatini (vedi articolo).

L’INTER CEDE – “FC Internazionale Milano comunica di aver trovato un accordo per la cessione di Mattia Ronald Sangalli alla società Calcio Lecco 1912: trasferimento a titolo temporaneo per il centrocampista classe 2002”.

Fonte: inter.it