Milenkovic, promessa con la Fiorentina: possibile vantaggio per l’Inter – Sky

Milenkovic è diventato il favorito per arrivare all’Inter in difesa, visto che Bremer da ieri è della Juventus. Cilli, nell’edizione dedicata al calciomercato su Sky Sport 24, parla di un patto tra la Fiorentina e il difensore serbo.

IL PATTO – Luca Cilli dà gli scenari in difesa: «Milan Skriniar resta all’Inter, che guarda a Firenze. Nella squadra di Vincenzo Italiano c’è Nikola Milenkovic, che continua a essere un obiettivo di mercato. Lo era già prima, lo è diventato ancor di più adesso. Soprattutto nel momento in cui Skriniar è rimasto in nerazzurro, non è arrivato Gleison Bremer e serve il sostituto di Andrea Ranocchia passato al Monza. C’è l’idea Milenkovic: nella scorsa sessione di mercato, ad agosto, ha rinnovato con il club per altre due stagioni ma c’è la promessa con la Fiorentina che, nel caso in cui dovesse arrivare la proposta di una grandissima società, a quel punto potrebbe aprire alla cessione anche per una sorta di riconoscenza nei confronti del giocatore. C’è questa situazione da valutare per Milenkovic».