Ndombele per l’Inter, contatti col Tottenham: tre richieste da Mourinho – Sky

Condividi questo articolo

Ndombele potrebbe diventare un nuovo giocatore dell’Inter. Di Marzio, nella penultima puntata di “Sky Calcio Show – L’Originale”, ha parlato di questa situazione per i nerazzurri: per Mourinho tre idee di scambio.

LA NOTIZIA – Così Gianluca Di Marzio: «L’Inter ha avviato dei primi contatti con il Tottenham per Tanguy Ndombele. Centrocampista, che peraltro il Tottenham ha pagato tantissimo, oltre i sessanta milioni. Non è considerato da José Mourinho, quindi è in uscita dal Tottenham. C’è stato un primo contatto fra le due società, che hanno buoni rapporti dall’operazione Christian Eriksen. Chiaro, trattare col presidente Daniel Levy non è facile, lo valuta quarantacinque milioni. Loro preferirebbero venderlo cash, ma hanno capito che è difficile che possa arrivare una società a offrire la cifra che il Tottenham vuole incassare. L’Inter preferirebbe ragionare su uno scambio: il primo nome è quello di Milan Skriniar, è un giocatore molto gradito a Mourinho. Già l’avrebbe voluto in passato, peraltro il Tottenham perde Jan Vertonghen in quel ruolo di difensore centrale. Questa è una base sulla quale si può provare a intavolare una trattativa: uno scambio Ndombele-Skriniar. L’altro nome, anche come gradimento di Mourinho, è Ivan Perisic che Mourinho voleva ai tempi del Manchester United, ci fu una trattativa che non si sviluppò. Il terzo nome è Marcelo Brozovic, ma tenderei a escluderlo da questa ipotetica lista di pedine di scambio. L’Inter cerca quindi un centrocampista fisicamente forte come Ndombele, che a questo punto è uno dei prescelti».