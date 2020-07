Di Marzio: “Messi-Inter, nessuna apertura! Lautaro Martinez-Barcellona…”

Messi all’Inter resta un sogno impossibile, così come per il Barcellona non sembra così facile arrivare a Lautaro Martinez. Gianluca Di Marzio, dopo aver parlato di Ndombele (vedi articolo), ha subito dato altre notizie sui nerazzurri nel corso di “Sky Calcio Show – L’Originale”.

MILANO-SPAGNA NULLA? – Gianluca Di Marzio prosegue sull’Inter: «È Lionel Messi che dice di voler andare lì, non è qualcuno che dice di volere Messi. Però è Messi che decide: al momento, da quello che so io, non ha dato neanche una minima speranza a qualche squadra che potrebbe aver fatto un sondaggio. Secondo me il terreno forse l’ha sondato non con una trovata pubblicitaria, ma qualche mese fa. Da parte di Messi non ci sono aperture per un suo addio al Barcellona. Per Lautaro Martinez il Barcellona deve completare delle cessioni, prima di poter provare a rinegoziare con l’Inter in maniera concreta e seria. La clausola è scaduta, quindi devi sederti con l’Inter a fare un’offerta molto importante. Per farla il Barcellona deve prima completare delle cessioni, quindi diciamo che temporalmente non è il momento. Potrebbe diventarlo più avanti. Vuole restare sì, ma quando ti chiama il Barcellona sei inevitabilmente tentato. Non sta sbattendo la porta, ma se ti vuole il Barcellona è tentato: non è che Lautaro Martinez resta mal volentieri».