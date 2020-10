Nainggolan, il Cagliari ci ha provato fino a poco prima delle 20: l’offerta

Giulini Nainggolan Cagliari

Nainggolan non è tornato al Cagliari, con l’Inter che ora lo terrà in rosa e non da esubero (vedi articolo). Manuele Baiocchini, nell’edizione di Sky Sport 24 dedicata al mercato, ha spiegato però come si sia provato a raggiungere un accordo fino agli ultimi minuti.

OFFERTA SFUMATA – Radja Nainggolan ha provato a tornare al Cagliari fino a poco prima delle ore 20. Lo racconta Manuele Baiocchini, giornalista di Sky Sport, parlando di un’ultima offerta presentata all’Inter poco prima della chiusura: due milioni per il prestito, altri tre per l’obbligo di riscatto e ulteriori cinque come bonus. Nulla da fare, però: i nerazzurri non hanno accettato quanto proposto da Tommaso Giulini e il belga è rimasto a disposizione di Antonio Conte. La sua permanenza ha fatto sì che non sia nemmeno potuto arrivare un altro nuovo acquisto. Senza Nainggolan al Cagliari l’Inter, infatti, non ha liberato altri spazi in rosa e qualsiasi tentativo, per esempio per Victor Moses, era impossibile.