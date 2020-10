Nainggolan al Cagliari, Ladinetti all’Inter: su quest’ultimo un cambio – Sky

Condividi questo articolo

Radja Nainggolan Cagliari

Nainggolan è pronto a trasferirsi al Cagliari, con Ladinetti che però non sarà subito dell’Inter. Gianluca Di Marzio, a quattro giorni dalla fine della sessione estiva, ha parlato di questa ultima operazione nel corso di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport.

I MOVIMENTI – Prima di dare notizie Gianluca Di Marzio riepiloga una “vecchia” trattativa: «L’acquisto di Achraf Hakimi? Ha puntato sulla volontà del giocatore di essere protagonista. Al Real Madrid avrebbe fatto inizialmente panchina, Zinédine Zidane non gli ha mai detto di tornare per giocare. L’Inter ha giocato sulla mancanza di fiducia di Zidane, ha detto che nel gioco di Antonio Conte avrebbe fatto l’esterno offensivo per migliorare dal punto di vista tattico. Poi ha puntato sul lato economico, perché comunque ha avuto la forza di tirare fuori quaranta milioni di euro. Oggi è stata una giornata di uscite per l’Inter: Dalbert Henrique è andato al Rennes, in prestito oneroso con diritto di riscatto. Sempre più vicino Radja Nainggolan al Cagliari, operazione a titolo definitivo con all’interno Riccardo Ladinetti che dall’Inter poi dovrebbe andare in prestito all’Olbia. Poi arriva Matteo Darmian: è la tempistica la novità di oggi, sarà a Milano domani mattina per le visite mediche e il contratto»