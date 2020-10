Pedullà: “Dalbert-Rennes, è tutto fatto! Vecino-Napoli? De Laurentiis…”

Dalbert Henrique Inter

Dalbert in direzione Rennes e Darmian in direzione Inter. Alfredo Pedullà, intervenuto in diretta nel corso di “Speciale Calciomercato” su “Sportitalia” – fa il punto sulle operazioni più calde in casa Inter ma anche su Vecino. Di seguito le sue dichiarazioni

CONFERME – Alfredo Pedullà conferma l’uscita di Dalbert Henrique dall’Inter e l’arrivo di Matteo Darmian: «Dalbert è una storia finita, nel senso che è un’operazione fatta. Domani arriva Darmian per le visite e Dalbert va al Rennes in prestito oneroso fissato a 2 milioni e diritto di riscatto fissato a 13. Matias Vecino? Il Napoli vuole fare Bakayoko. Vecino lo abbiamo sempre immaginato per gennaio, mai per queste fasi, anche perché è sempre alle prese con infortuni. Io penso che Aurelio De Laurentiis stia pensando a questo grande sforzo da fare per regalare l’ultimo tassello a Gennaro Gattuso. C’è bisogno solo di quest’ultima operazione a centrocampo».