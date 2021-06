Nainggolan al Cagliari a titolo definitivo potrebbe essere realtà nel martedì appena iniziato. Gianluca Di Marzio, da “Calciomercato – L’Originale”, annuncia come sia in dirittura d’arrivo l’accordo con l’Inter.

SI CHIUDE! – Stefano Capozucca, direttore sportivo del Cagliari, nelle ultime ore ha parlato della volontà di riportare in Sardegna Radja Nainggolan. Secondo Gianluca Di Marzio l’opzione si sta concretizzando: «Forse nelle prossime ore Nainggolan diventerà un giocatore a titolo definitivo del Cagliari. C’è già l’accordo col calciatore, si sta per raggiungere quello con l’Inter. Sarebbe un colpo del presidente Tommaso Giulini, stavolta a titolo definitivo e non più in prestito. Sta per mettere a segno due importanti operazioni di mercato, anche il rinnovo di Luca Ceppitelli».