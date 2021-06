Stramaccioni è in collegamento da Roma per “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport. L’ex allenatore dell’Inter ricorda quando, nel 2012, fu molto vicino a portare Jorginho in nerazzurro, su indicazione di Ausilio.

L’INCROCIO – Andrea Stramaccioni ha allenato l’Inter da marzo 2012 a maggio 2013. Nei suoi quattordici mesi in nerazzurro poteva prendere Jorginho, ora protagonista col Chelsea e l’Italia. Il suo racconto torna indietro a dicembre 2012: «Noi giocammo una partita di Coppa Italia contro il Verona, che stava dominando la Serie B. Devo essere onesto: Piero Ausilio mi disse di guardare il playmaker del Verona. Io non lo conoscevo. Rodrigo Palacio andò in porta in quella partita, vincemmo 2-0 ma Jorginho fece una partita strepitosa. Purtroppo il Napoli era più avanti di noi, Alberto Bigon fece un ottimo lavoro e andò a Napoli. Ma già lì Jorginho era un grande giocatore».