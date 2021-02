Musso, la Roma sorpassa l’Inter! Trovata base d’accordo con l’Udinese -SI

Juan Musso Udinese

Musso è uno dei candidati in casa Inter per il dopo Handanovic, con il club nerazzurro che sembrava in vantaggio per il numero uno dell’Udinese. Secondo “Sportitalia”, però, i nerazzurri hanno subito il sorpasso della Roma

SORPASSO – Juan Musso sembrava andare in direzione Inter, che segue con interesse il numero uno dell’Udinese per il dopo Samir Handanovic. Secondo le ultime indiscrezioni lanciate da “Sportitalia”, nelle ultime ore la Roma ha messo la freccia, sorpassando di fatto i nerazzurri. In occasione di Roma-Udinese, infatti, le due società, seppur in maniera informare, ne hanno approfittato per trovare una base di accordo. L’Inter starà a guardare?