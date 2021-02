Milan, Pioli pensa all’Inter: 5 cambi con la Stella Rossa? Rebic in gruppo – Sky

Pioli Milan

Il Milan prima della sfida con l’Inter, in programma domenica, affronterà giovedì la Stella Rossa in Europa League. Baiocchini – intervenuto nel corso della diretta di “Sky Sport 24” – ha annunciato il ritorno in gruppo di Rebic e il possibile turnover di Pioli

OCCHIO AL DERBY – Il Milan si prepara a sfidare la Stella Rossa in Europa League, ma con un occhio di riguardo al match con l’Inter. Secondo Manuele Baiocchini, Stefano Pioli potrebbe fare turnover: «Ante Rebic oggi si è allenato per la prima volta in gruppo, quindi ha recuperato e probabilmente ci sarà giovedì con la Stella Rossa. Ci sarà anche Mario Mandzukic che potrebbe prendere il posto di Zlatan Ibrahimovic. Presenti anche Fikayo Tomori, Soualiho Meité e Sandro Tonali che potrebbero giocare dal 1′. Pioli farà probabilmente 4-5 cambi».