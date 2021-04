Muriel, l’Inter tenta l’affondo. Con l’Atalanta distanza sulle contropartite

L’Inter punta decisa su Luis Muriel, attaccante colombiano dell’Atalanta. Ecco le cifre e le richieste dei bergamaschi, riportate da Luca Cilli, giornalista di “Sportitalia”.

MOSSE COMMERCIALI – L’Inter punta le sue fiches su Luis Muriel. È lui il prescelto per rinforzare l’attacco di Antonio Conte, portando maggiore brio dietro a Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Una decisione che arriva dopo la miglior stagione in carriera per l’attaccante colombiano: 22 reti stagionali, di cui 18 in 28 gare di Serie A, quasi sempre partendo dalla panchina. Facile pensare che a breve i due club avvieranno ufficialmente la trattativa, sebbene Luca Cilli, di “Sportitalia”, provi ad anticipare alcuni temi. Tra Inter e Atalanta pare infatti ci sia già una certa distanza, soprattutto sulle contropartite che la Beneamata intende inserire per ridurre l’esborso economico. Ecco il tweet del giornalista: “Luis #Muriel è l’attaccante individuato dall’#Inter per rinforzarsi in vista della prossima stagione. L’#Atalanta lo valuta 40 mln e chiede una contropartita tecnica. In tal senso piace il difensore #Pirola, ora in prestito al #Monza. L’Inter tuttavia propone #Esposito“.