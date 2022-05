Mkhitaryan, Roma convinta del rinnovo: l’Inter non preoccupa la dirigenza – CdS

Mkhitaryan farà di tutto per giocare la finale di UEFA Europa Conference League, ma c’è anche da chiarire il suo futuro. In scadenza con la Roma, il centrocampista si era proposto all’Inter. Secondo il Corriere dello Sport oggi, invece, l’armeno rinnoverà con i giallorossi.

VICINO AL RINNOVO – Henrikh Mkhitaryan verso una convocazione per la finale di Tirana, possibile un suo impiego solo a partita in corso e non dal 1′. Da definire il suo futuro: secondo il quotidiano romano una volta terminata la stagione, firmerà il rinnovo di contratto con la Roma. Le manovre dell’Inter non preoccupano Tiago Pinto che è convinto della volontà del giocatore di voler restare a Trigoria. Sul piatto è stato messo un biennale.

Fonte: Corriere dello Sport – Jacopo Aliprandi

Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.